Square Enix sur une jaquette actuellement :Mais c'est flop sur flop et désastre sur désastre. C'est une pure catastrophe l'image de la boîte sur le net.Non mais au secours, faut que le président repompe l'exemple de Capcom et effectue une grosse restructuration pour dégager toutes les mauvaises herbes et tous les mauvais projets.La firme va finir a la Konami là. On passe d'une marque ultra prestigieuse a du Lidl du JV.C'est inquiétant pour Final Fantasy XVI et même si le jeu est réussi l'image de la firme a pris un sacré coup niveau réputation.J'ai même pas envie de mettre les jeux édités par SquareSoft de l'époque je vais tomber malade...Que c'est triste pour une firme comme ça.Un désastre...PS : Je voulais presque foutre FF VII Remake dans la liste des merdasses en haut tellement c'était une escroquerie ce jeu...