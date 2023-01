Une vidéo que j'ai découvert il y a assez longtemps et que je décide enfin de vous partager (pour ceux qui ne connaitraient pas).Nous sommes en 1988. On découvre un Nagui jeune et fringant qui présente dans Fréquenstar à un Serge Gainsbourg en mode je m'en bats les couilles total (comme à son habitude) un jeu bien obscur et qui côte pas mal aujourd'hui sur Master System, j'ai nomméJe vous avais testé le second épisode sur ce même blog mais je vous avoue que je n'ai jamais touché à ce premier opus.Let's play le terme est un peu exagéré dans la mesure où... ben je vous laisse regarder !