3* USB 3.2 Gen2 Type A, jusqu'à 10Gb/s.1* USB 3.2 Gen2 Type C jusqu'à 10Gb/s.1*HDMI 2.1 supportant une résolution de 3840×2160 avec un taux de rafraichissement de 60Hz.1* 10/100/1000Mb/s port RJ45---Full-speed USB4, the speed rate up to 40Gbps, supports eGPU and PD fast charging; full-featured USB Type-C, 10Gbps rate, can be directly connected to the dock and PD fast charging; USB Type A, 10Gbps rate; supports A2-level microSD card slot, 160MB/s read and write.---Strong performance Graphics cardUnder 1920×1080 resolutionAAA games are guaranteed to run at 45~60fps---Elden RingMedium, FPS: 60~65God Of WarLow+FSR, FPS: 45~60Grid LegendsMedium, FPS: 38~50Forza Horizon 5Low, FPS: 100~125Far Cry 6Medium, FPS: 60~76MFS 2020Low, FPS: 30~34Halo InfiniteLow, FPS: 65~80F1 2021Low, FPS: 54~64World War ZMedium, FPS: 38~41FIFA 22Ultra, FPS: 108~132Watch Dogs: LegionLow, FPS: 55~61ValorantCustom, FPS: 107~116---La plus petite console portable au monde alimentée par un AMD 6800U avec un mecanisme coulissant, exécutant Windows 11 et prenant en charge Steam OS---À ce jour, la WIN 4 est la plus petite console portable au monde alimentée par un AMD 6800U, offrant un design avec écran coulissant et manette de jeu intégrée, prenant en charge les systèmes d'exploitation Windows 11 et Steam OS (adaptabilité fournie par Valve) !---