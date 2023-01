Le site Exputer nous apprend que le support pour Marvel's Avenger va s'arrêter et que l'annonce pourrait-avoir lieu la semaine prochaine.La prochaine update sera la dernière et il n'y aura pas de nouvelles missions ou personnages. Il sera possible d'acheter le jeu digitalement jusqu'en Septembre et que le studio fera les efforts nécessaires pour les acheteurs du jeu puissent continuer à jouer au jeu le plus longtemps possible.On nous apprend aussi que le prochain jeu Tombe Raider qui est en cours développement sera dévoilé plus tard dans l'année.Sur Perfect Dark, l'auteur de l'article a dit sur Resetera que le développement avait rencontré quelques problèmes et que le prochain Tomb Raider était à un stade bien plus avancé est donc on le verrait avant Perfect Dark.