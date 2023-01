Quelques previews FR d'Atomic HeartAtomic Heart a toutes les cartes en mains pour prétendre au titre de “bombe atomique” de 2023. Inspiré de Bioshock, Half-Life ou encore de la trilogie Metro, le titre des studios Mundfish est ambitieux et repose sur des fondations solides sans pour autant oublier de tracer sa propre voie. Voici venir un FPS généreux au dernier degré qui devra confirmer en février tout le bien que nous pensons de lui.Malgré nos réserves sur le gameplay du jeu, beaucoup plus technique que ce qu'on imaginait pour être appréhendé en aussi peu de temps (et des premières heures assez poussives qui n'aident pas) Atomic Heart est définitivement un FPS original à surveiller. Impossible de rester de marbre devant le cadre qu'il présente admirablement lors de nos premiers pas. Il propose en outre des expériences variées et possède un énorme potentiel dans l'arsenal et les pouvoirs observés. Il renferme aussi une certaine exigence qui fait plaisir à voir même s'il faudra voir si l'ensemble sera bien exécuté et surtout si ce cocktail plaira aux amateurs de FPS.Atomic Heart est un doux (et intelligent) mélange entre STALKER et BioShock. Il possède le géni visuel et artistique du deuxième tout en combinant le plaisir en terme de FPS du premier, que demander de plus pour ce jeu qui est programmé pour le 21 février 2022 et qui semble avoir toutes les cartes en main pour devenir un must-have dans le genre. Et même bien plus encore puisqu'il est un beau creuset d'horreur, d'aventure et de shooter.