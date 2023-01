Bref une époque où l'internet ,les smartphones mais aussi les supermarchés ,le macdo etc...1965 , le mini ordinateur PDP 8 . et oui l'engin est troublant !1972 , le Micral N et français .le Apple original ,ça envoi du bois !l' Apple 2le macintoshsinon mon premier ordinateur ( 1984 ) ,le Laser 200 Personnel computer color à usage familiale et à cassette !ensuite le CPC 6128 , on a fait l'impasse sur le cpc 464 à cause des cassettes trop trop long , et surtout j'avais cette manette , ce pad à changer ma vie de joueur à l'époque pour tout les jeux ( barbarians , bob winner , thanatos ,ikarie warrior, prohibition , 1942 ,billy la banlieue , et tant d'autres ( j'avais un pote pirate qui recevait toutes les nouveautés ) ,imagine !Et voilà le premier disc-dur celui d' IBM en 1956 et seulement 6mo de stockage ,bref 1 seul image 4k actuel !mais ça c'était avant .allez salut !