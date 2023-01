Salutations aux actifs du sites et à la masse silencieuse dont je fais souvent partie ;-) J'ai une petite question pour les gens qui ont déjà eu une PS4 SLIM : Est-elle connue pour chauffer et faire particulièrement du bruit ? Sur les modèles Fat, cela dépendait des châssis. Je ne sais pas si c'est idem sur Slim.

posted the 01/06/2023 at 07:23 PM by hisozac