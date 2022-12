Parce qu'il n'y a pas que Epic ou Steam qui offrent des jeux, voici la liste de ceux offerts par la plateforme Prime Gaming depuis aujourd'hui :





- Dishonored 2

- Metal Slug

- Metal Slug 3

- Metal Slug X

- Real Bout Fatal Fury

- The King of Fighters 2003

- The Last Blade

- The Last Blade 2

- Twinkle Star Sprites

- SNK 40th Anniversary Collection



La quasi-totalité des jeux rétros cités ci-dessus disposent de filtre type "scanline".



Notez aussi la présence de contenu gratuit pour Candy Crush et Farm Heroes.