La mise à niveau complète Unreal Engine 5 de Fortnite est arrivée, offrant des fonctionnalités de rendu de nouvelle génération de pointe comme l'éclairage global Lumen et la géométrie Nanite à 60 ips sur PS5, Xbox Series X et même Series S ! Quelle est la taille d'une mise à niveau ? Comment les consoles se comparent-elles? Et quelles autres fonctionnalités le PC apporte-t-il à la fête ? John Linneman et Alex Battaglia ont les réponses !

