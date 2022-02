usage du TSR (temporal super resolution ) qui semble indispensable et offre une belle qualité d'image en 4K avec le 1080p pour reso internele setting lumen "high" semble offrir de bonne perf , on pourra partir sur du "epic" mais on obtient du 30 fpsla techno Virtual Shadow Maps de l'UE5 offre un resultat proche du ray tracing pour les ombresles asset contiennent en moyenne 15 fois plus de "triangles" que sur gears 5la target pour la xbox series X est le 60 FPScela dit pour la XSS ca semble plus compliqué puisque par exemple une reso interne du TSR de 50% du 1080p (ou 1440p) qu'elle doit afficher est trop basse et entraine Flickering land (coucou matrix)quand au virtual shadow map il sera trop compliqué a implementer en targettant du 60en somme la series S aura un serieux sacrifice visuel pour obtenir du 60 sur le titre next gen de the coalition