Xbox Series S : 1440p/30fps avec reconstruction temporelle dynamique



Xbox Series X :

- Mode Qualité : 2160p/30fps + Ray-Tracing avec reconstruction temporelle dynamique

- Mode Performance : 2160p/60fps avec reconstruction temporelle dynamique



PS5 :

- Mode qualité : 2160p/30fps + Ray-Tracing avec reconstruction temporelle dynamique

- Mode Performance : 2160p/60fps avec reconstruction temporelle dynamique



PC : Max. Paramètres + Ray-Tracing | RTX 4080/3080/3070Ti/3060Ti/3050 | 32 Go DDR5 | i9 12900K



- Cette comparaison a été réalisée avec le patch de lancement appliqué sur toutes les plateformes.

- Le mode Performance sur PS5/Series X a une résolution dynamique plus faible, plus proche de 1872p en moyenne avec la reconstruction temporelle. Les deux maintiennent une résolution similaire dans les zones testées.

- Le mode qualité sur PS5/Series X ajoute de meilleures ombres et des réflexions par ray-tracing sur certaines surfaces, bien que d'autres réflexions soient toujours représentées par SSR. Pour l'instant, la série X n'a pas de réflexions par traçage de rayons. Il s'agit très probablement d'un bug du mode Qualité.

- La Xbox Series S ne bénéficie pas du Ray-Tracing dans ce jeu. Elle présente également un certain clipping dans les textures et l'illumination globale.

- La version PC a besoin d'un patch urgent. Ses performances sont très irrégulières, avec des bégaiements constants et même des gels. Je spécule sur une mauvaise gestion de la VRAM lors du chargement des ressources et des scénarios.

- Certains ajouts visuels pour le Ray-Tracing sont intéressants, mais je ne considère pas qu'ils justifient le sacrifice de perdre 60fps pour cela sur console. Je choisirais plutôt le mode performance.

- Avec Gears 5, The Callisto Protocol est l'un des travaux les plus impressionnants visuellement que j'ai vu dans Unreal Engine 4. C'est dommage qu'il soit gâché par cette mauvaise performance sur PC.

- À l'exception de l'absence de Ray-Tracing en mode de qualité X-Series, je considère que toute version de console currentgen est un bon choix pour apprécier ce jeu.

- En revanche, je n'aime pas décourager un jeu vidéo, mais je considère que la version PC ne devrait pas être actuellement en vente.



Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)