Enfin presque! Pour le troisième anniversaire du jeu. Atlus et Vanilaware annonce que 13 Sentinelles : Aegis Rim (vente numérique inclus) a dépassé les 800 000 exemplaires. Le jeu est sorti sur PS4 et Switch, c'est donc fort de la dernière sortie sur Switch que le jeu a pu dépassé le pallier les 800 000 ventes.

Like

Who likes this ?

posted the 11/28/2022 at 06:06 PM by newtechnix