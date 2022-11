Un top plus varié que d'habitude.



On notera la violente sortie de Nier Automata switch qui disparait du top 30. Bayonetta 3 devrait suivre le même chemin.



On verra avec les fêtes de fin d'année si certains retrouvent du poil de la bête (curieuse expression qui ne veut rien en fait).



SOFTWARE



1 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 43,781 (3,331,197)

2 [NSW] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix, 11/11/22) – 36,783 (New)

3 [PS5] God of War Ragnarok (SIE, 11/09/22) – 29,377 (New)

4 [NSW] Sonic Frontiers (SEGA, 11/08/22) – 26,067 (New)

5 [PS4] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix, 11/11/22) – 12,668 (New)

6 [PS4] God of War Ragnarok (SIE, 11/09/22) – 11,260 (New)

7 [PS5] Sonic Frontiers (SEGA, 11/08/22) – 11,111 (New)

8 [PS4] Sonic Frontiers (SEGA, 11/08/22) – 9,098 (New)

9 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,025 (4,899,259)

10 [PS5] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix, 11/11/22) – 7,805 (New)



11 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 7,241 (2,847,957)

12 [NSW] HARVESTELLA (Square Enix, 11/04/22) – 6,717 (33,361)

13 [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 5,690 (224,422)

14 [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits (Bandai Namco, 10/27/22) – 4,623 (34,774)

15 [PS4] Call of Duty: Modern Warfare II (Activision, 10/28/22) – 4,607 (36,329)

16 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 4,313 (98,482)

17 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,876 (5,007,154)

18 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 3,802 (769,830)

19 [NSW] Persona 5 Royal (ATLUS, 10/21/22) – 3,424 (69,253)

20 [NSW] I-Chu (D3 Publisher, 11/10/22) – 3,418 (New)



21 [NSW] Bayonetta 3 (Nintendo, 10/28/22) – 3,349 (54,737)

22 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 3,312 (186,835)

23 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 3,180 (916,185)

24 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 2,867 (65,486)

25 [NSW] Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (Bandai Namco, 11/02/22) – 2,830 (14,108 )

26 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,686 (1,061,259)

27 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2,587 (7,349,645)

28 [PS4] Mount & Blade II: Bannerlord (PLAION, 11/10/22) – 2,312 (New)

29 [PS4] Star Ocean: The Divine Force (Square Enix, 10/27/22) – 2,206 (34,093)

30 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 2,058 (2,736,543)