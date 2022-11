(En Europe)Mon petit frère l'avait acheté avec son peu d'argent de poche en pensant qu'il s'agissait d'un jeu de moto (à cause d'un artwork dans un magazine)Un pote avait pas compris le principe des chocobos, il a donc farm 30h dans la première zone pour battre le serpentAu collège, je suis entré en douce au CDI à 17h00 alors qu'il y avait personne pour imprimer dans le noir complet des pages d'astuce pour débloquer les Chevaliers de la Table Ronde

posted the 11/14/2022 at 03:00 PM by shanks