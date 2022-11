Mais c'est quoi ce bashing gratuit de la presse sur ce jeu?C'était écrit SEGA et Sonic sur la jaquette donc la presse a fracasser le jeu d'avance ou c'était comment?Non mais excusez-moi, le jeu il est excellent quoi, le bestiaire change constamment, chaque mini-parcours dans l'open world se réinvente, les musiques sont super contre les ennemies (style SKULLS de MGS V) et grandioses contre les BOSS (là style DMC et que j'adore perso), les combos durant les combats sont géniaux, tellement que les fans de DMC balancent des vidéos de MAD Combo sur Youtube maintenant, etc etcAlors oui les niveaux Cyberspace c'est de la grosse merde, il y a parfois des QTE ridicules, il y a aucune difficulté et du popping violent et autres, mais qu'est-ce qu'il a ramassé pour si peu le jeu c'est incroyable...Qui achète déjà un Sonic pour les graphismes?Surtout qu'ici c'est loin d'être moche, et ça reste bien plus beau que l'horrible Pokemon Arceus que la presse c'est bien montrer "sympa" a ce niveau étrangement, ou encore ZELDA BOTW aussi, c'était clairement pas un jeu de 2017 mais ça n'a dérangé personne, car ce n'est pas là l'atout majeur du jeu, tout comme Sonic, mais pourquoi ça ne passe pas avec Sonic bizarrement? Pourquoi ça doit être a la pointe de la technologie?En parlant de Zelda et JV.COM, c'est quoi ce titre sur JV.COM :ou encore :C'est sûr que Final Fantasy XV, son Open-World ne fait pas du tout prototype et qu'il mérite son 18/20, et ce n'est pas parce que Sonic s'inspire de deux ou trois trucs de Zelda que c'est un concurrent ou une réponse directe, mais j'hallucine, on invente tout et n'importe quoi pour discréditer le jeu décidément.Avec 8,7 d'user score sur Meta et 94% sur Steam mais j'ai l'impression qu'on assiste a un phénomène digne de NIER a l'époque PS3, la presse a trouver ce jeu d'une nullité sans nom mais bravo aux joueurs qui ont défendu dans la passion ce pauvre jeu, fallait attendre sa version 1.5 sur PS4 pour avoir un traitement digne du jeu, qui a reçu plus de 20 points Meta en plus comme par magie a sa sortie, un peu comme a l'époque où les Yakuza et Monster Hunter c'était a base de 12/20, mais maintenant, comme c'est très populaire, c'est autre chose.Faut pas énerver le client comme on dit.Franchement faut se faire son propre avis avec ce jeu, peut-être pas en achetant direct si vous êtes dans le doute mais pourquoi pas en regardant une longue vidéo de gameplay sans commentaire, c'est le meilleur truc a faire je pense pour ce Sonic qui sort de l'ordinaire.Je vous laisse avec l'OST du premier BOSS qui était un bordel sans nom mais je n'étais pas prêt pour une OST digne de MGS Revengeance. Qu'est-ce que c'était kiffant bordel !