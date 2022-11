C'est toutefois là où le système de combat tire son épingle du jeu, avec les armes de corps-à-corps qui seront chauffées à blanc une fois le canon en surchauffe, faisant le triple de dégâts par moments. Un système engageant et bien pensé. S'il y aura bien sûr de l'exploration, vous serez rarement perdu, la map étant relativement petite.

Enfin presque, car dans le monde désolé, vous ne serez pas seul et les créatures hostiles vous barreront la route. Pour vous défendre contre la cohorte de monstres, vous pourrez compter sur votre canon, qui à force de tirer va chauffer, ce qui réduira grandement la cadence de tir.

Entre son annonce via un kickstarter et sa sortie, il aura fallu 8 ans à Matt White pour nous livrer Ghost Song, son Metroid-like.

Like

Who likes this ?

posted the 11/12/2022 at 08:00 PM by obi69