Jeux les plus vendus de l'histoire du Japon

1 Animal Crossing : New Horizons Switch Nintendo 10 450 000

2 Pokémon Red / Green / Blue GB Nintendo 10 230 000

3 Pokémon Gold / Silver GB Nintendo 7 300 000

4 Super Mario Bros. NES Nintendo 6 810 000

5 Super Smash Bros. Ultimate Switch Nintendo 6 650 000

6 Mario Kart 8 Deluxe Switch Nintendo 6 550 000

7 New Super Mario Bros. NDS Nintendo 6 490 000

8 Animal Crossing : New Leaf 3DS Nintendo 5 950 000

9 Pokémon Diamond / Pearl NDS Pokémon Co. 5 850 000

10 Pokémon Sword / Shield Switch Pokémon Co. 5 640 000

11 Pokémon Black / White NDS Pokémon Co. 5 540 000

12 Pokémon Ruby / Sapphire GBA Pokémon Co. 5 400 000

13 Animal Crossing : Wild World NDS Nintendo 5 350 000

14 Monster Hunter Freedom 3 PSP Capcom 5 300 000

15 Splatoon 2 Switch Nintendo 5 110 000

16 Brain Training 2 NDS Nintendo 5 100 000

17 Splatoon 3 Switch Nintendo 5 010 000

18 New Super Mario Bros. Wii Wii Nintendo 4 670 000

19 Pokémon X / Y 3DS Pokémon Co. 4 560 000

20 Dragon Quest IX NDS Square Enix 4 400 000

21 Tetris GB Nintendo 4 240 000

22 Monster Hunter Freedom Unite PSP Capcom 4 210 000

23 Super Mario Land GB Nintendo 4 190 000

24 Dragon Quest VII PS1 Enix 4 100 000

25 Final Fantasy VII PS1 Square 4 100 000

26 Monster Hunter 4 3DS Capcom 4 100 000

27 Mario Kart DS NDS Nintendo 4 020 000

28 Pokémon Heart Gold / Soul Silver NDS Pokémon Co. 3 970 000

29 Brain Training NDS Nintendo 3 960 000

30 Pokémon Sun / Moon 3DS Pokémon Co. 3 940 000

31 Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl Switch Pokémon Co. 3 850 000

32 Mario Kart Wii Wii Nintendo 3 850 000

33 Super Mario Bros. 3 NES Nintendo 3 840 000

34 Super Mario Kart SNES Nintendo 3 820 000

35 Wii Sports Wii Nintendo 3 800 000

36 Dragon Quest III NES Enix 3 800 000

37 Dragon Quest VIII PS2 Square Enix 3 800 000

38 Tomodachi Collection NDS Nintendo 3 760 000

39 Ring Fit Adventure Switch Nintendo 3 710 000

40 Final Fantasy VIII PS1 Square 3 700 000

41 Wii Fit Wii Nintendo 3 610 000

42 Pokémon Legends Arceus Switch Pokémon Co. 3 580 000

43 Super Mario World SNES Nintendo 3 550 000

44 Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban Switch Konami 3 500 000

45 Pokémon Omega Ruby / Alpha Sapphire 3DS Pokémon Co. 3 470 000

46 Wii Sports Resort Wii Nintendo 3 330 000

47 Monster Hunter Generations 3DS Capcom 3 300 000

48 Zelda : Breath of the Wild Switch Nintendo 3 270 000

49 Final Fantasy X PS2 Square Enix 3 200 000

50 Dragon Quest VI SNES Enix 3 200 000



37 Jeux sur 50 sont édités pas Nintendo

Jeux Switch

Consoles les plus vendues de l'histoire du Japon

1 Nintendo DS Nintendo 32 990 000

2 Game Boy (avec Game Boy Color) Nintendo 32 470 000

3 Switch Nintendo 26 960 000

4 Nintendo 3DS Nintendo 25 260 000

5 PlayStation 2 Sony 21 990 000

6 PSP Sony 19 690 000

7 NES Nintendo 19 230 000

8 PlayStation Sony 18 860 000

9 Super Nintendo Nintendo 17 150 000

10 Game Boy Advance Nintendo 16 950 000