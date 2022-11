Alors attention, aujourd'hui on va remonter très loin, au début des années 80, pour l'histoire de Lode Runner, un des jeux vidéos pionniers qui a inspiré tant d'autres jeux et développeurs.Et on va notamment revenir sur l'histoire de son créateur, Doug Smith, qui va devenir très vite très riche avec ce jeu (alors que vous verrez, l'idée de base n'était pas de lui).On va aussi s'intéresser au phénomène incroyable qu'a été Lode Runner au Japon sur NES. Sorti en même temps que la machine là-bas, il permettra à cette dernière d'être l'incroyable succès qu'on connait là bas, alors que Mario n'existait pas encore.Retour 40 ans en arrière ...

