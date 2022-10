- Ce remake est développé par Team Arklay's dans Unreal Engine 5 sous le nom de BIOHAZARD RE1 Classic Edition. - Le projet est encore à un stade précoce de développement, il n'y a donc pas de date de sortie pour le moment. - BIOHAZARD RE1 applique les fonctionnalités de l'UE5 comme Nanite ou Lumen + Ray-Tracing pour l'illumination globale. - Tous les scénarios ont été recréés en 3D. Resident Evil Remake pour GameCube utilise des décors prérendus. - Les caméras fixes sont fidèlement recréées avec des améliorations supplémentaires. Il sera toutefois possible de jouer avec la vue à l'épaule comme dans les titres modernes. - BIOHAZARD RE1 disposera également de cinématiques étendues avec du contenu original en motion capture. - Il s'agit d'un remake de fan qui pourrait être classé comme un projet AAA. Une démonstration claire du potentiel de la communauté et de son amour pour une saga comme Resident Evil. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

posted the 10/20/2022 at 08:44 PM by suzukube