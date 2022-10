Xbox Series S : 1440p/30fps



Xbox Series X : 2160p/30fps



PS5 : 2160p/30fps



PC : 2160p avec paramètres ultra

(RTX 4090, 3080, 3070Ti, 3060Ti, 3050)



- Cette analyse a été effectuée avec le dernier patch publié le 20 octobre.

- Le PC présente des problèmes de performance. Il n'optimise pas ou ne profite pas de la capacité des cartes graphiques comme il le devrait. Nous pouvons avoir des baisses jusqu'à 50fps avec une 4090 en utilisant n'importe quel type de DLSS.

- Les consoles n'ont pas de mode 120hz/40fps et la seule option est 30fps. En outre, elles souffrent de problèmes de bégaiement quasi constants.

- Justification du découplage du Ray Tracing. Apparemment, il est appliqué globalement pour les ombres, les réflexions et l'éclairage, mais les différences dans les ombres et l'éclairage sont minimes.

- Quant aux réflexions par ray-tracing, elles montrent plus d'éléments dans certaines zones fermées qu'avec les techniques classiques, mais dans les extérieurs (notamment les flaques d'eau) elles ne sont pas bien appliquées.

- La Xbox Series S ne supporte pas le RT. Les PS5/XSX ont le ray-tracing actif.

- L'option de désactiver RT sur PS5/XSX pour un mode de framerate plus élevé en sacrifiant la résolution aurait été la meilleure solution.

- Je ferai un suivi au cas où ses performances s'amélioreraient avant sa sortie officielle ou plus tard. Il y a certaines sections qui nécessitent des améliorations/corrections prioritaires.



