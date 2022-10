J’ai fait un cadeau de 2 millions d’euros à Microsoft en leur faisant une publicité qui fut un succès planétaire (ma Lamborghini transformée en manette de jeu Xbox pour jouer au nouveau Forza). Pour me remercier, ils m’ont proposé une Xbox gratuite. Ils m’ont ensuite volé mon idée. Supercar Blondie et Electronic Arts ont plagié honteusement ma vidéo sur le sujet, qui a totalisé plus de 128 millions de vues. Ils l’ont fait pour le fric. Voici l’histoire d’un petit créateur, moi, qui se fait spolier par d’énormes sociétés, mais qui se défend avec ses moyens. Je les dénonce dans cette vidéo et je fais un procès à Supercar Blondie et Electronic Arts. Je ne le fais pas pour moi (j’ai mieux à faire et la vidéo que vous allez voir m’empêchera à jamais de travailler pour ces sociétés), mais par principe, pour tous les autres créateurs abusés qui ne peuvent se défendre.