Hello ! J'ai encore lu ce matin sur un forum ceci, de la part d'un utilisateur anonyme :"Pour la retro, ba non ca ne vaut pas le coup.Alors faut bien le preciser sa car moi je me suis fait avoir.Tout le monde dit oue c'est une console trop bien, et quand je l'ai prise et tester la retro, mon dieu ca allai pas du tout meme sur des jeux soit disant opti comme jedi fallen order."(NDLR : j'ai littéralement cité ce commentaire, les fautes d'orthographe n'étant pas de mon gré, je m'en excuse)Eh bien, je ne sais pas trop d'où vient une telle expérience de cet utilisateur - si ce n'est d'une méconnaissance de la console. Comme toujours, la Xbox Series S est une console qui target du 1440p. Si vous voulez de la 4K : direction la Xbox Series X ! Si vous désirez exploiter le moindre pixel de votre écran 4K flambant neuf, ce n'est pas sur Xbox Series S qu'il faut aller !Maintenant...Si vous avez une PS5 et que vous avez envie de découvrir l'univers Xbox, vous êtes au bon endroit. Pour moins de 300 €, vous allez entrer dans l'écosystème Xbox, avoir accès à tous les prochains gros jeux de Microsoft (ok, pas en 4K, mais osef quelque part), accès à tous les jeux Xbox One, au pire comme sur la Xbox One S, au mieux avec des optimisations sur le framerate et le nombre de FPS (voire les temps de chargements si vous vous êtes pris un petit SSD externe USB), à une grande partie des jeux Xbox 360 tous en 1440p natif et à des jeux Xbox Original là aussi en 1440p natif !Il n'a jamais été aussi bon de rejoindre l'univers Xbox, et ce, pour un tarif d'entrée très bas, avec une console moderne, bien conçue, silencieuse, qui ne chauffe pas...Si, à sa sortie, la console m'avait déçu par sa rétrocompatibilité Xbox One pas à la hauteur d'une Xbox One X, la faute aux fameux "patch enhanced Xbox One X" non compatibles avec la Xbox Series S, force est de constater que la situation a bien changé aujourd'hui, et finalement, les jeux Xbox One avec des performances médiocres sont beaucoup plus rares aujourd'hui. Et, encore une fois, dans le pire des cas, c'est que le jeu était aussi mal optimisé sur Xbox One finalement... Donc quelque part, ça respecte l'œuvre originale, non ?Bref, si votre cœur vous dit de prendre une Xbox Series S, foncez. L'investissement n'est pas trop important, dans le pire des cas, même en la revendant 200 €, ce n'est que "70 €" de perdus. Mais ça m'étonnerait que vous revendiez la console après y avoir touché ;o) !D'ailleurs, suite au conseil de Spencer, ça me rappelle un truc : Y'a des Xbox Series S vendues chez notre partenaire Amazon à 280 € actuellement ( https://amzn.to/3CAPU0W ), cela dit, il n'y a plus le pack FIFA 23 + la console et sa manette à 269 € qui valait vraiment le coût (rien que le FIFA à 65 € + la manette à 50 € fourni avec la Xbox pour ceux qui veulent une manette pour leur PC de base par exemple, ça peut faire réfléchir).