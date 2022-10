Salut,"Pentiment" sur Xbox Série me fait de l'oeil (sortie prévue en novembre 2022).J'adore les jeux de chez Obsidian.Je n'ai pas de PC, je suis sur PS5.Quelques jeux me tentent chez Microsoft (déjà sortie ou bientôt) :- Rare Replay (sur One) pour faire Conker.- High on Life (de Squanch Games, créateur de Trover Saves the Universe)- Pentiment ++- Starfield (même si le reveal m'a un peu refroidi.. j'attends de voir les phases RPG, c'est leur point fort)- Peut être essayer Scorn ?Mais acheter une Série X à 500 euros.. ouch.. en sachant que j'ai déjà ma PS5 pour les jeux multi-plateformes (si je peux, j'achète exclusivement en physique).Mais chez microsoft, le physique n'est pas à l'honneur (pas de version boite pour Pentiment par ex??).Je pensais prendre une Série S (souvent en promo à 279 euros) avec le Game Pass, ponctuellement, les mois où un jeu sort.Votre avis ?? Retour sur la Série S en console "complément" ?Merci