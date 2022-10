nom masculinVoltaire, Stendhal, George Sand sont des pseudonymes célèbresBonjour à tous,je me disais en voyant les pseudos de tous qu'il y avait peut-être pour chacun (je pense que c'est même une certitude) une petite histoire derrière ce pseudonyme.Après tout un pseudonyme ce n'est pas n'importe quoi, contrairement à notre prénom, on le choisit nous-même, ça nous représente. En général, on l'aime.Comme il y a pas mal d'habitués sur ce site, contrairement à une communauté jv.com par exemple, il peut être intéressant de connaitre l'origine de ce pseudo. Bien sur certains sont évidents comme pour notre grand modérateur Shanks, on se doute qu'il aime le manga Naruto (joke) et qu'il y a peu de chance qu'il soit roux.Donc je vais commencer, désolé pour ceux qui s'en tamponnent le citron :Etant môme mon premier album de musique fut la BO de Space jam, et quelle musique figurait dans cette BO ? "Hit em high" avec Method manFan de cette musique en cm1/cm2 j'ai eu le droit à l'album "blackout" de methodman et redman.Coup de coeur. Je m'intéresse donc au wu tang et à redman. Je découvre des samples de funk et d'utres musiques de rap en rapport :Donc ceci explique le "funky".Pour samurai, pas de mystère, le fan du Japon.Et Sega ? Eh bien, l'éditeur le plus sensationnel et japonais. Qui a été fondé à Hawai, Honolulu a été un voyage extraordinaire pour moi ! Je me suis même tatoué l'archipel. Hawai + japon + vision folle du jv = coup de coeur !Voilà, à vous pour votre petite histoire en espérant que ça nous fera nous découvrir sous autre chose que des clash sony vs microsfot vs nintendo ! (de toute façon si la justice était de ce monde sega les écraserait tous)Go