SOFTWARE Top 30



1 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 157,348 (2,900,483)

2 [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (Falcom, 09/29/22) – 36,261 (New)

3 [PS4] Valkyrie Elysium (Square Enix, 09/29/22) – 23,295 (New)

4 [PS4] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 21,721 (New)

5 [PS5] Valkyrie Elysium (Square Enix, 09/29/22) – 17,067 (New)

6 [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 14,484 (166,874)

7 [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (Falcom, 09/29/22) – 14,446 (New)

8 [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (Electronic Arts, 09/30/22) – 11,783 (New)

9 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 7,911 (39,996)

10 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,126 (4,855,158 )



11 [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 7,919 (61,661)

12 [PS5] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 7,378 (New)

13 [NSW] Little Witch Nobeta (Justdan International, 09/29/22) – 6,896 (New)

14 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 6,538 (2,808,045)

15 [NSW] New Prince of Tennis LET’S GO!! ~Daily Life~ from RisingBeat (Bushiroad, 09/29/22) – 6,368 (New)

16 [NSW] Sword Art Online: Aliciziation Lycoris (Bandai Namco, 09/29/22) – 5,870 (New)

17 [PS4] Little Witch Nobeta (Justdan International, 09/29/22) – 5,269 (New)

18 [NSW] Bayonetta (Nintendo, 09/29/22) – 5,128 (New)

19 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 4,860 (86,339)

20 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,700 (745,413)

21 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 3,760 (897,465)

22 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,598 (4,985,209)

23 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,912 (1,046,065)

24 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,747 (3,282,283)

25 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2,705 (7,335,512)

26 [PS4] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) – 2,344 (101,061)

27 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 2,118 (2,724,486)

28 [PS5] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 2,078 (34,616)

29 [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 06/30/22) – 2,036 (273,821)

30 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,947 (2,083,573)