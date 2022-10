Y'a le concert d'Aya Nakamura et c'était incroyable !En vrai, j'déconne, c'était le pire concert ever, on aurait dit un parcours avec le MP3 au-dessus. Très déçu (même si les musiques étaient cools).

Who likes this ?

posted the 10/07/2022 at 01:24 AM by suzukube