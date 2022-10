Apres des années d’attentes, les fans de Valkyrie Profile ont enfin un nouvel épisode de la saga a se mettre sous la dent... sauf qu’ici c’est un BTA avec un zeste de RPG qui n’a au final rien a voir avec la saga original de Tri-Ace hormis son ambiance.- Très belle DA- Bon level design- Excellente OST- Systeme de combat qui défonce bien- Techniquement perfectible- Quete annexe de remplissage et des redites dans les chapitres- Scenario timbre posteValkyrie Elysium est un BTA bourrin dans un univers médiéval fantastique. On progresse dans les niveaux tuant tout les mobs sur notre passage et cherchant les coffres a droite et a gauche pour recuperer de quoi XP nos armes et notre personnage. Une fois un chapitre terminé on peut lancer des quêtes annexes nous permettant de retourner dans les niveaux pour récupérer de nouvelles armes, attaques pour nos assists, runes ect…Les niveaux sont peu nombreux, mais long et tous très agréables a parcourir grâce a leur belle DA (allant d'un chateau et ses environs a une ville type Venise en passant par une foret ect..), leur level design simple mais efficace, une OST magnifique (clairement l'un des taf de Sakuraba les plus réussi depuis un moment) et un système de combat qui devient de plus en plus jouissif au fil des heures a force de debloquer de nouvelles competences.A coté on est sur un jeu qui malgré ses allures de jeux PS4 de debut de gen se permet parfois de ramouiller sur PS5 (en particulier dans le niveau de la foret), est assez court (15/16heures pour voir la première fin avec toutes les quêtes remplies), se permet aussi quelques redites dans les chapitres et dont les révélations du scenario sont grillables a des kilometres.