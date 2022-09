Je ne sais pas pour vous, mais cette bêta de Call of Duty, que j'ai lancé sans grands espoirs, m'a procuré pas mal de plaisir de jeu ! Alors certes, on est sur des "copies" de Battlefield, Counter Strike ou de Rainbow Six (qui, dans les 3 cas, n'égalent pas les maitres), mais force est de constater que le tout est vraiment amusant et m'a donné envie d'acheter le jeu (en faisant abstraction de la taxe Next-Gen de... 10 €, sinon faut jouer aux versions old gen).Personne n'en parle sur Gamekyo, vous n'avez pas essayé le jeu ? Carole avait elle pu découvrir le jeu en avant première à Los Angeles, et streamer depuis un event organisé par Activision, et elle avait plutôt apprécié l'expérience également.Qu'avez-vous pensé de cette bêta si vous l'avez testé ?