J'ai pu obtenir le top vente complet au Japon et :Switch OLED Model – 96,889 (2,622,850)Switch – 25,683 (18,692,443)Switch Lite – 4,986 (4,891,22Xbox Series S – 13,211 (178,457)PlayStation 5 – 8,739 (1,658,430)PlayStation 5 Digital Edition – 2,441 (267,251)Xbox Series X – 866 (159,791)New 2DS LL (including 2DS) – 29 (1,188,709)PlayStation 4 – 12 (7,819,872)Il s'est vendu 866 Xbox Series X ! La Xbox Series X se fait donc rouler dessus par la PS5 (même digital edition).La Xbox Series S vous permet, en tous cas, de jouer à Deathloop dans des conditions étonnantes. Voyez-vous même :Donc mon explication est simple : Les japonais, sous le charme des promotions et du titre de Arkane Lyon (c'est un jeu français, Louboutin Louis Vuitton Filet Mignon) ont acheté en mass des Xbox Series S avec 1 mois de Game Pass pour profiter du jeu à un prix ridiculement bas.La Xbox Series S arrivera-t'elle a faire son petit bonhomme de chemin dans cette dictature des 4K 60 fps ? La suite au prochain épisode ! (non).