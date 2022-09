PS5 :

Mode de résolution : 1440p/60fps

Mode FPS : Dynamique 1440p/60fps (Common 1332p)



Xbox Series S :

1080p/60fps



Xbox Series X :

Mode résolution : 1440p/60fps

Mode FPS : Dynamique 1440p/60fps (Common 1296p)



- Il s'agit d'une démo et le jeu a encore un long chemin à parcourir pour terminer son développement. Sa qualité sera donc différente de celle de la version finale.

- Toutes les versions utilisent un rendu de reconstruction temporaire.

- La qualité de l'éclairage, des ombres, des textures, de la distance de dessin et de certains effets de post-traitement est inférieure sur la Xbox Series S.

- Les temps de chargement sont légèrement plus rapides sur PS5.

- Le framerate sur la Xbox Series S est considérablement plus stable que sur les 2 autres consoles en raison de ses exigences graphiques moindres. Sur PS5/XSX, je recommande le mode FPS.

- La résolution moyenne de la Xbox série X en mode FPS est légèrement inférieure à celle de la PS5.



