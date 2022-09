- Veuillez noter que MWII est actuellement en version bêta. Ses performances peuvent varier dans les futures versions ou mises à jour.

- MWII utilise une résolution dynamique horizontale avec reconstruction temporelle. Quelque chose d'habituel dans cette saga.

- Pour la première fois, nous pouvons modifier le FOV sur toutes les plateformes, y compris Oldgen, jusqu'à 120. Dans cette vidéo, il est réglé à 90.

- Pour le moment, cette bêta n'a pas de mode 120fps pour PS5. Seulement 60fps sur les téléviseurs 60hz ou 120hz.

- La PS5 propose de meilleures ombres, l'occlusion ambiante, le LOD, le filtrage anisotropique et des textures de plus haute résolution.

- La qualité et les performances de la PS4/PS4 Pro sont très similaires à celles du premier Modern Warfare.

- Nous sommes face à un jeu qui a été créé, encore une fois, en utilisant les consoles oldgen comme base.

- Des performances légèrement inégales sur PS4. Dans certaines zones, elle n'atteint pas les 60fps.

- La semaine prochaine, vous aurez des vidéos des versions Xbox One, Xbox Series et PC.



Vraiment hâte de voir ce que va donner une version PS5 Pro comme le demande les joueurs (en 4K native 60 fps du coup).