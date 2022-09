Hardware

1 [NSW] JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (Bandai Namco, 09/01/22) – 19,807 (New)

2 [PS4] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) – 15,036 (83,377)

3 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,568 (4,815,149)

4 [NSW] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (Spike Chunsoft, 09/01/22) – 12,542 (New)

5 [PS5] The Last of Us Part I (SIE, 09/02/22) – 10,954 (New)

6 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 9,004 (715,641)

7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 8,565 (2,776,718 )

8 [NSW] SD Gundam Battle Alliance (Bandai Namco, 08/25/22) – 8,565 (New)

9 [PS4] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (Spike Chunsoft, 09/01/22) – 7,720 (New)

10 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 7,246 (876,792)



11 [PS4] JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (Bandai Namco, 09/01/22) – 7,032 (New)

12 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 5,634 (3,263,815)

13 [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 06/30/22) – 5,128 (260,788 )

14 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 5,093 (4,965,946)

15 [PS5] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) – 4,499 (28,862)

16 [PS4] Soul Hackers 2 (ATLUS, 08/25/22) – 4,370 (35,974)

17 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3,993 (7,321,626)

18 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3,978 (1,031,218 )

19 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 3,733 (2,711,644)

20 [PS5] JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (Bandai Namco, 09/01/22) – 3,721 (New)

21 [PS4] SD Gundam Battle Alliance (Bandai Namco, 08/25/22) – 3,557 (21,507)

22 [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 2,897 (226,304)

23 [PS4] Saints Row (PLAION, 08/23/22) – 2,828 (12,841)

24 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 2,583 (4,117,264)

25 [NSW] Kirby’s Dream Buffet Download Card (Nintendo, 08/17/22) – 2,573 (13,665)

26 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,554 (2,073,256)

27 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,544 (1,015,610)

28 [NSW] Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo, 07/29/22) – 2,363 (164,353)

29 [NSW] LIVE A LIVE (Square Enix, 07/22/22) – 2,201 (116,668 )

30 [NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 2,001 (2,289,807)