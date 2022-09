Avez-vous aimez?



Perso, je vais regarder le second épisode...pour l'instant assez satisfait, on est assez loin de la lourdeur des premiers trailers qui ont laissé resortir beaucoup de critiques, j'émets l'hypothèse que ces malins d'Amazon ont rectifié beaucoup de chose à l'écoute des fans, il faut dire que les enjeux financiers et stratégique sont énorme pour Amazon qui ne possède pas beaucoup de locomotive pour son service streaming (en dehors de l'offre commerciale déguisé d'Amazon).



Donc au lieu de dresser un florilège des points positifs je vais listé les points que je trouve négatif ou dommage.



1.C'est de l'ordre du détail mais le logo Prime au début cela fait cheap (rien à voir avec Warner, 20th century, etc) .



2.Le premier épisode pose les cartes et personnages mais pas encore les enjeux qu'on peut deviner sans surprise.



3.Les fonds verts et leurs incrustations des fois cela pique les yeux.



4.La musique pour l'instant n'a rien de spéciale mais surtout elle n'est pas quelques fois dans le bon rythme.



5.Plusieurs personnages masculins ont des coupes de cheveux qui ne font pas très heroic fantasy.



6.Il y a un arrière goût de recyclage des éléments de la trilogie du seigneur des anneaux de Peter Jackson, cela donne l'impression qu'ils ont coché des cases pour reprendre les mêmes éléments: On a Aragorn en masculin, on a Frodon et sa bande en féminins, etc ( attention je ne critique pas le fait qu'elle soit femme c'est juste qu'il ya pour l'instant peu d'éléments vraiment "nouveaux".



7.Quelques scènes un peu longue inutilement.



Donc voilà c'est bien, 'est pas encore super mais cela n'écorche pas les yeux si on a apprécié le boulot de Peter jackson sur la première trilogie.



Parait qu'HBO permet de regarder la série spinoff Games of trone gratuitement sur youtube pour contrer la série du Seigneur des anneaux d'Amazon...si c'est vrai c'est stupide, l'un n'empêche pas de regarder l'autre