Vue que la PS5 a monté de prix, que la Switch c'est juste les jeux Nintendo(et surtout Pokémon/Xenoblade pour moi) et que la Xbox Séries ne sert a rien si tu a déjà un PC.Bon autant prendre un PC avec :- Des jeux Day One AAA a prix Réduit et même une bouchée de pain si vous êtes un minimum patient.- Des tas de jeux si vous prenez le Gamepass ou le PlayStation Plus Extra/Premium.- Des jeux bien plus configurables.- Le confort des jeux dématérialisés sur ta bibliothèque Steam. Sans risque de rayer tes disques de jeux ou casser tes cartouches.- Online gratuit.- Stockage de données pas cher. (Tant qu'on parle pas de SSD)- Des Exclu comme les Total War et Crusader King 2 (qui est mieux que le 3)- Pouvoir émuler a peu pré n'importe quoi avec la bonne bécane.Donc moi je vous conseille d'économiser et d'acheter un bon vieux PC Gamer.Et pas une Console portable qui limite les développeurs dans leurs ambitions..... Allo Suzukube ? Oui je viens de te plagier en effet, si on peut plus rigoler.