Sur une planète naine appelée Lorian, une armure robotique se met en marche après une longue hibernation. Sa mission est inconnue, son vaisseau semble hors d'état de fonctionnement et explorer son environnement semble nécessaire.



Ghost Song est un metroidvania à la surface et dans les profondeurs d'une lune infestée par la vermine. On y incarne une unité mécanique livrée à elle-même alors que la plupart des êtres vivants de ce monde tentent de la détruire. Équipée d'un canon laser, elle va rencontrer de nombreux adversaires coriaces, mais aussi s'allier avec certains des locaux.



Ghost Song proposera des améliorations d'armes et d'équipements (nommées modules), un système de montée de niveaux, une carte à annoter avec plusieurs passages secrets à découvrir ainsi que des combats de boss faisant avancer l'intrigue. Le jeu sera disponible cette année 2022.