HelloD'après les spécifications annoncées par l'éditeur, le prochain Saints Row risque d'être assez lourd. Pour le faire tourner en 1080p 60 fps, il nécessitera une GTX 1070, et même une RTX 2080 pour du 1440p 60fps (en high) !Le mode ultra vous demandera une RTX 3080TI pour pouvoir y jouer en 4K 60 fps.Le jeu arrive le 23 aout prochain, sur console et PC !

Who likes this ?

posted the 08/21/2022 at 01:43 AM by suzukube