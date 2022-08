Microsoft

Salut à tous, y a t-il du monde qui joue à Power Wash Simulator sur Xbox ?



Car j'ai de sacrés problèmes de bugs sur le jeu, et je ne peux du coup même pas le finir ...



J'avais déjà des soucis de succès qui ne se déverrouillaient pas ... mais bon ça passe encore je ne suis pas un chasseur dans le domaine donc tant pis si je ne les ai pas !!



Mais là arrivé au temple (dernier niveau ou du moins un des derniers je suppose) je passe des heure à nettoyer cette saloperie ... je le finis ... et le jeu bug. impossible d'ouvrir la tablette pour quitter le niveau ... obligé de quitter le jeu et le fermer ... et ça me relance à 14% du niveau après coup (et je ne vous cache pas que vu la longueur du stage je n'ai pas envie de recommencer), j'ai bien les boules !!