Die gamescom ist das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele. Normalerweise wird das Event als Präsenzveranstaltung abgehalten, doch in den letzten beiden Jahren fand die gamescom ausschließlich digital statt. In diesem Jahr können wir uns endlich wieder persönlich treffen und freuen uns, das Xbox FanFest in Deutschland zu veranstalten und wieder zusammenzukommen. Zusätzlich zu den Präsenzveranstaltungen bieten wir auch weiterhin virtuelle Veranstaltungen an, so dass du von jedem Ort aus teilnehmen kannst. Unten findet ihr Einzelheiten zu allen Events, die in der Woche der gamescom auf dem FanFest stattfinden, und wie ihr die Chance habt, dabei zu sein. Die Anmeldefrist endet um 19:00 Uhr MESZ am 15. August 2022. Offizielle Regeln ansehen.

Il suffit de s'inscrire ici : https://www.xbox.com/FanFest Ca se déroulera le 22 aout. Et y'aura 10% de réduc sur les goodies Xbox : https://gear.xbox.com/pages/fanfest J'VEUX Y ALLER MAIS J'VEUX PAS PAYER LE BILLET D'AVION (y'a pas moyen d'avoir un FanFest à Miami O_o ! y'en a que pour les européens là).