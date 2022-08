J'avais juste envie de partager cette superbe vidéo de Frandroid !On verra si cela touchera le domaine du jeu vidéo en dehors de Oculus, car il est compliqué d'augmenter le prix d'un produit déjà en vente (pour l'iPhone ou les Google Pixel, ça change tous les ans, c'est plus simple à augmenter).

Who likes this ?

posted the 08/05/2022 at 03:42 AM by suzukube