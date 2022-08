Lors d’un questionnaire envoyé à certains joueurs, Blizzard a demandé aux joueurs s’ils sont prêts à payer les prix suivant pour les cosmétiques d’Overwatch 2 : Skin mythique : $44.99 Pack Skin Légendaire (avec un charme d’arme, une icône de joueur, une pose de la victoire, une voice line, un nom de carte et un spray) : $29.99 Skin légendaire : $24.99 Une Emote / Highlight / Intro : $19.99 Un charme d’arme : $9.99 Pack de 3 Sprays : $4.99

Like

Who likes this ?

posted the 08/02/2022 at 06:39 PM by suzukube