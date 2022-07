Jonathan Benainous de Naughty Dog a repondu sur Twitter aux critiques de The Last of Us Part I (notamment sur le fait de ne pas pouvoir ramper comme dans le 2) suite au leak de gameplay la semaine dernière, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucune comparaison possible entre la façon dont le jeu se joue sur PS5 par rapport à l'original PS3."Les gens se plaignent du gameplay en regardant une vidéo, mais personne n'a eu la manette entre les mains. Après avoir joué aux deux, il n'y a aucune comparaison possible entre la version PS3 et PS5.Et en ce qui concerne le fait de ne pas pouvoir ramper, ça aurait simplement cassé le gameplay et l'espace de combat car il n'a pas été construit de cette façon à l'origine."The Last of Us Part I est prévu pour une sortie le 2 septembre 2022 sur PS5 et quelques temps plus tard sur PC.