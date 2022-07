Alors oui, vu comme ça, on peut se dire que l'Amstrad CPC n'est pas la machine la plus appropriée pour nous sortir des musiques dignes de ce nom.Et pourtant, avec des compositeurs de talent (David Whittaker, Jonathan Dunn, Rob Hubbard, Richard Joseph, ou encore le frenchy et très doué Gilles Soulet), le miracle se produit, et ces musiques restent mythiques plus de 30 ans après ...