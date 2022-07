Bonjour à tous,



un sujet qui me vient à l'esprit et qui n'intéressera peut être pas tout le monde, mais que pensez vous des teasers ?



Ou plutôt pour être précis, l'avalanche de teasers.

Lorsque l'on voit un jeu comme Persona 5, Tales of, FF ou dernièrement Xenoblade 3, nous sommes tellement assaillis de trailers/teasers que, si on les regarde, nous n'avons plus rien à découvrir lors du jeu.

La communication est tellement poussée sur les JRPG aujourd'hui, qu'on connait à l'avance tous les futurs membres de notre équipe !



N'est ce pas un problème pour vous ?



Moi qui ait connu les années avant internet, j'avais plusieurs jeux où je découvrais les personnages au moment où ils nous rejoignent et je trouvais ça formidable.

C'est un peu le même principe que le casting dévoilé lors futures sorties de film qui donc nous spoil les personnages qui apparaitront dans le film. Personnellement je n'ai pas envie de connaitre tous les personnages que je vais rencontrer dans le prochain final fantasy, ni d'avoir des interviews et teasers de l'équipe de production de FF7 rebirth qui vont m'expliquer le scénario (surtout qu'on a pu voir qu'ils mentent délibérément pour ne pas spoiler, d'où l'inutilité de l'exercice).



Et n'est ce pas au final contre productif pour les fans du genre, de presque être gavé au point de peut être ne plus vouloir le jeu ?



Le JRPG reste un genre de niche, les fanas sont donc très souvent à l'affut des news et des jeux, ils n'ont pas besoin d'un rappel systématique toutes les 2 semaines qu'un jeu va sortir. Et la visibilité exagérée, je pense, n'est pas forcément une chose qui de toute façon viendra attirer les joueurs qui n'aiment pas ce genre.



Pour finir, car je me perd, ma question est : le fait d'avoir beaucoup de teasers et de trailers ne nuit il pas à votre expérience vidéoludique ?