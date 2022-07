This game is a perfect exemple (graphicaly speaking) of a next gen game even being cross gen, especially after these updates. Hats off to Guerrilla



PS5 :Resolution mode : 2160p 30fpsBalanced mode : 2160p 40fpsPerformance mode : 1800p 60fpsPC :N/A (peut-être à une date ultérieure)Xbox :N/ANintendo Switch :N/ALa distance d'affichage n'est pas modifiée en mode balance. Ni les ombres. Le mode résolution bénéficie d'un meilleur anti-aliasing. Le framerate est extrêmement stable en toutes circonstances. Rocksteady !Les joueurs semblent très heureux des décisions prises par Guerilla sur ce jeu, notamment sur leur choix d'avoir choisi de continuer le Cross-Gen. J'ai pu lire notamment ce commentaire, qui donne le sourire :