Et salut à tous ! Oui je sais, ça fait des mois que j'en parle, j'ai joué plus de 300h et je n'ai jamais pris le temps de vous proposer un condensé de mon opinion. C'est chose faite avec cette vidéo qui se penche sur ce qui, selon moi, sont les forces et faiblesses du jeu. Il ne s'agit pas d'un test a proprement parlé mais je vous avoue que ça me soulage de vous partager tout ça en une seule vidéo. Je peux donc réfléchir à d'autres choses et ça ne m'empêche pas de continuer mon let's play démarré il y a quelques jours.

Alors pas vraiment le test que tout le monde attendait d'Ex Serv pour savoir si le jeu en vaut la peine, mais une petite critique interessante qui montre que le jeu reste un FromSoftware exeptionnel...