C'est la période pour plusieurs entreprise de la réunion avec les actionnaires içi Nintendo.Cela parle souvent chiffres et perspectives futures mais on a aussi la partie question-réponse qui apporte son lot de petites informations. Même si Nintendo est une entreprise très langue de bois avec le fameux "please understand"Une question posée a été sur l'avenir de certaines Ips du petits plombiers laissé dans la placard:Le directeur général d'EPD de Nintendo, Shinya Takahashi, a répondu comme suit .La personne qui a posé la question est sans doute Japonaise et elle-même joueuse depuis longtemps car ressortir le titre "Kaeru no Tame ni Kane wa Naru" c'est wtf, je ne suis pas sur que le boss de Nintendo connait tous les titres cités.en tout cas c'était plus la question d'un joueur que d'un actionnaire.Ce que réponds le boss de Nintendo n'est pas clair et ne réponds pas obligatoirement à la question, on peut s'imaginer que pour lui les remakes Zelda ou Metroid sont une réponse à la question. Alors que l'actionnaire parle de titres qui ne font plus partie de l'actualité. Peut-être même que le genre de réponse dont pense le boss de Nintendo est une nouvelle console mini.On s'amusera de voir cité le titre Baten Kaitos, Namco a encore son mot à dire mais vu qu'ils n'en font plus rien mais on peut justement imaginer beaucoup de choses vu que Monolith vient de terminer une trilogie Xenoblade (pas qu'ils ne vont plus en faire) mais aller sur autre chose comme ressortir des remaster ou remake de la série Baten Kaitos tout en annonçant un troisième chapitre qui était prévu.Reggie avait annoncé qu'au début de la Wii U un F-zero avait été envisagé.l'avenir nous dira ce qu'il fallait comprendre des propos du directeur de Nintendo.J'espère que la réunion de Sony, Capcom, Konami,etc arrivent et qu'on aura ce style d'informations.