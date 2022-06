Bon voila j'ai décidé de m'attaquer a mon backlog qui gonfle avec le temps, mais je ne sais pas par quel jeu commencer



Donc si vous auriez un avis pour me dire quel jeu faire avant l'autre, dans le but d'évité l'ennui ou "l'usure"...



Je peut me lancer dans:



- FF 15

- Death stranding

- Days gone.



Sachant que je ne compte pas faire les jeux a 110%, je ne suis pas un chasseur de platine. Donc finir le jeu, et une grosse majorités des quêtes annexes rien de plus.



Donc selon vous?