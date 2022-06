Cette vidéo comparative entre FM7 et FM8 montre à quel point la série a évolué entre ces deux épisodes. Raytracing en temps réel durant les courses, dégâts amélioré, cycle jour nuit, végétation améliorée et photogrammétrie sont autant d'éléments mis sur la table pour pousser la série au-delà de ses limites.Forza Motorsport sortira en 2023 sur Xbox Series X|S et PC.

