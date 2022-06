Alors? Ce soir c'était un Microsoft dans les choux ou au sommet de sa forme?C'est à vous.Je résume le cirque, plein de jeux de tir, avec des team, des indé et des musiques cool pour que ce soit cool bien sûr...Pour moi rien de ne va dans cette conférence, MS est encore enfermé dans une bulle comme Nintendo avec les mêmes licences et visant sa fan base uniquement.Le truc de Nintendo c'est qu'ils possèdent en tout cas des licences légendaires et très prestigieuses, là où MS pèche complètement a ce sujet, excusez-moi mais qui va acheter une console pour un flight simulator ou un Forza, un peu de sérieux...Résultat pour quelqu'un qui n'est pas très fan de Microsoft (comme moi) il y a strictement rien qui le fera passer de la concurrence a la Xbox.La conférence est donc ennuyante au possible, quel dommage après un Sony au plus bas de sa forme niveau marketing, il y a qu'a voir sa conférence qui repose sur des tiers comme Resident Evil 4, Street VI ou FF XVI.Le show est complètement loupé.On espère pas la même chose pour la Capcom Showcase.