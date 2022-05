Il s'est également vendu 6120 Xbox Series S et 2240 PS5 ! Mais comment interpréter ces chiffres ? La Xbox Series X est-elle vraiment en telle rupture de stock au Japon que seules 105 consoles (lol) ont été proposée à l'ensemble des magasins japonais, ou le problème est plus profond que cela pour la marque Xbox ?La Xbox Series S est-elle vraiment en train de percer la-bas ? Pas vraiment quand on regarde les chiffres de vente depuis le lancement de la console : on parle de 105.000 consoles vendues, quand la PS5 s'est vendue à 1,3 millions d'unités et la Nintendo Switch OLED (et uniquement ce modèle spécifiquement) s'est écoul à 1,8 millions d'unités...Vu comme cela, on voit tout de suite que malgré tout, la PS5 se vend très bien au Japon (comparativement à la Switch OLED) et que la Xbox Series S est loin, très loin d'éclipser les autres consoles au pays du soleil levant...